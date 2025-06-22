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Евробаскет. Состав сборной Израиля. С Дени Авдией, но без Тамира Блатта

Баскетбол
время публикации: 22 июня 2025 г., 15:09 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 15:09
Евробаскет. Состав сборной Израиля. С Дени Авдией, но без Тамира Блатта
AP Photo/Petr David Josek

Объявлен расширенный состав сборной Израиля для участия в чемпионате Европы по баскетболу.

Многие эксперты выражают недоумение по поводу отсутствия в заявке Тамира Блатта.

Впервые с 2022 года за сборную Израиля сыграет Дени Авдия.

Заявка сборной Израиля: Бар Тимор, Дени Авдия, Ям Мадар, Ноам Яаков, Итан Борег, Бен Сараф, Гай Палатин, Хадин Каррингтон, Яир Кравиц, Йовель Зусман, Оз Блейзер, Гур Лави, Рафи Менко, Томер Гинат, Итай Сегев, Нимрод Леви, Ти. Джей. Лиф, Роман Соркин и Идан Залмансон.

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