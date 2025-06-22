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Итальянки победили сборную Литвы. Результаты матчей Евробаскета

Баскетбол
время публикации: 22 июня 2025 г., 12:22 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 12:22
Итальянки победили сборную Литвы. Результаты матчей Евробаскета
AP Photo/Darko Vojinovic

Продолжается женский чемпионат Европы по баскетболу.

Словения - Сербия 84:69

"Дабл-дабл 20+" сделала Джессика Шепард (Слвения, Миннесота Линкс) (23 + 10 подборов + 6 передач).

Греция - Турция 72:83

Италия - Литва 65:51

Во второй и четвертой четвертях литовки набрали всего по 9 очков (9:16, 9:19).

Чечилия Дзандаласини (Голден Стэйт Валькириез) набрала 22 очка и сделала 9 подборов.

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