Сенсация чемпионата мира. Сборные Кабо Верде и Уругвая сыграли вничью. Гол игрока "Маккаби"

В Майами в матче группы Н сборные Уругвая и Кабо-Верде сыграли вничью 2:2.

Положение команд. Испания 4 очка, Уругвай, кабо Верпде по 2, Саудовская Аравия 1.

На 21-й минуте Кевин Ленини (Краснодар) ударом со штрафного открыл сче 0:1. Первый гол сборной Кабо Верде в матчах чемпионата мира.

На 44-й минуте защитник срезал мяч в свои вороа. Возинья отбил мяч, который попал в штангу. Максимилиано Араухо (Спортинг, Лиссабон) добил мяч в сетку 1:1,

На пятой минуте, добавленной к первому тайму, Араухо сбросил мяч в центр штрафной. Агустин Каноббио (Флуминенсек) вывел уругвайцев вперед 2:1.

На 61-й минуте островитяне воспользовались ошибкой защиты. Потеря мяча у своей штрафной. Муслера в этот момент далеко вышел из ворот. Элио Варела (Маккааби, Тель-Авив) сравнял счет 2:2.

На 68-й минуте не был засчитан гол сборной Уругвая.