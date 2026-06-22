Чемпионат мира по футболу. Египтяне победили сборную Новой Зеландии

В Ванкувере египтяне одержали волевую победу над сборной Новой Зеландии 3:1.

Это первая победа сборной Египта в матчах чемпионатов мира.

Положение команд. Египет 4 очка, Иран, Бельгия по 2, Новая Зеландия 1.

На 8-й минуте могли забить новозеландцы. Сингх пробил неточно.

На 15-й минуте после подачи углового Финн Серман (Портленд Тимберс) открыл счет 1:0.

На 19-й минуте Крис Вуд бил метров с 8. Шобайр парировал мяч.

Показалось, что во втором тайме силы у новозеландцев закончились, чем воспользовались "фараоны".

На 53-й минуте Стаменч навесил. Опасно пробил Маккоуэт. Вратарь выручил египтян.

На 58-й минуте Мостафа Зико (Пирамидс) оказался один перед воротами и сравнял счет 1:1. На 67-й минуте Зико сделал пас пяткой. Мохамед Салах пробил в дальний нижнй угол 1:2. На 82-й минуте после подачи углового отличился Трезеге 1:3.