Чемпионат мира по футболу. Сборные Бельгии и Ирана сыграли вничью
В Лос-Анджелесе встречались сборные Бельгии и Ирана. Ничья 0:0.
В первом тайме у бельгийцев значительное преимущество (61% владения мячом, 11:2 по ударам).
На 9-й минуте вратарь иранцев поймал мяч после удара де Кейпера.
На 17-й минуте счет могли открыть иранцы. Кананизадеган из района 11-метровой отметки нанес сильный удар. Куртуа выручил.
На 22-й минуте Юри Тилеманс неожиданно пробил в ближний угол. Байраванд мяч парировал.
На 26-й минуте не был засчитан гол иранцев. Тареми оказался в офсайде.
На 50-й минуте после подачи углового Салемакерс нанес опасный удар, но не попал в угол ворот.
На 53-й минуте Тареми нанес сильный удар метров с 10. Куртуа выручил.
На 59-й минуте де Кейпер бил с линии вратарской, но попал в лежащего вратаря сборной Ирана.
-На 67-й минуте бельгийцы остались в меньшинстве. Натан Нгой сделал неточный пас назад, а затем сбил иранца, перехватившего мяч и выходившего один на один.
На 86-й минуте Бейраванд парировал мяч после удара де Кейпера метров с 12.
В конце матча больше атаковали иранцы.