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Чемпионат мира по футболу. Сборные Бельгии и Ирана сыграли вничью

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 22 июня 2026 г., 00:03 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 00:03
Чемпионат мира по футболу. Сборные Бельгии и Ирана сыграли вничью
AP Photo/Andre Penner

В Лос-Анджелесе встречались сборные Бельгии и Ирана. Ничья 0:0.

В первом тайме у бельгийцев значительное преимущество (61% владения мячом, 11:2 по ударам).

На 9-й минуте вратарь иранцев поймал мяч после удара де Кейпера.

На 17-й минуте счет могли открыть иранцы. Кананизадеган из района 11-метровой отметки нанес сильный удар. Куртуа выручил.

На 22-й минуте Юри Тилеманс неожиданно пробил в ближний угол. Байраванд мяч парировал.

На 26-й минуте не был засчитан гол иранцев. Тареми оказался в офсайде.

На 50-й минуте после подачи углового Салемакерс нанес опасный удар, но не попал в угол ворот.

На 53-й минуте Тареми нанес сильный удар метров с 10. Куртуа выручил.

На 59-й минуте де Кейпер бил с линии вратарской, но попал в лежащего вратаря сборной Ирана.

-На 67-й минуте бельгийцы остались в меньшинстве. Натан Нгой сделал неточный пас назад, а затем сбил иранца, перехватившего мяч и выходившего один на один.

На 86-й минуте Бейраванд парировал мяч после удара де Кейпера метров с 12.

В конце матча больше атаковали иранцы.

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