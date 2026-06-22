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"Апоэль" победил и продлил финальную серию чемпионата Израиля по баскетболу

Баскетбол
время публикации: 22 июня 2026 г., 07:15 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 07:15
"Апоэль" победил и продлил финальную серию чемпионата Израиля по баскетболу
AP Photo/Michael Conroy

В третьем матче финальной серии чемпионата Израиля по баскетболу тель-авивский "Апоэль" победил "Маккаби" 80:74.

Счет в серии 2:1 в пользу тель-авивского "Маккаби".

После первой четверти 25:20, второй 43:36, третьей - 56:55.

Лидер "красных" Василие Мицич сделал "дабл-дабл" (29 + 10 передач).

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