"Апоэль" победил и продлил финальную серию чемпионата Израиля по баскетболу
время публикации: 22 июня 2026 г., 07:15 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 07:15
В третьем матче финальной серии чемпионата Израиля по баскетболу тель-авивский "Апоэль" победил "Маккаби" 80:74.
Счет в серии 2:1 в пользу тель-авивского "Маккаби".
После первой четверти 25:20, второй 43:36, третьей - 56:55.
Лидер "красных" Василие Мицич сделал "дабл-дабл" (29 + 10 передач).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июня 2026