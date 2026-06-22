Плавание. Израильтяне завоевали девять медалей в Белграде

В Белграде завершился турнир по плаванию COMEN 2026 | Mediterranean Swimming Cup.

Израильтянин Инбар Йоскович Лев Ари занял третье место на дистанции 100 метров вольным стилем. Четвертое место занял Йони Даган.

Йони Даган занял второе место на дистанции 200 метров вольным стилем и стал победителем на дистанции 200 метров комплексным стилем.

Дор Вейс занял пятое место в заплывах на дистанциях 400 и 1500 метров вольным стилем.

Марк Сагалович занял второе место на дистанции 100 метров брассом.

Томер Рознер занял третье место на дистанции 100 метров баттерфляем.

Йонатан Рабин занял второе место на дистанции 400 метров комплексным стилем.

Израильтяне заняли третье место в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Состав сборной: Йони Даган, Томер Рознер, Ори Нисим и Инбар Йоскович Лев Ари.

Израильтяне победили в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Состав сборной: Йони Даган, Томер Рознер, Шон Фомберг и Инбар Йоскович Лев Ари.

Израильтяне заняли второе место в эстафете 4 по 100 метров комплексным стилем. Состав сборной: Михаэль Бахар, Марк Сагалович, Томер Рознер, Йони Даган.