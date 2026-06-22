x
22 июня 2026
|
последняя новость: 08:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 июня 2026
|
22 июня 2026
|
последняя новость: 08:25
22 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Плавание. Израильтяне завоевали девять медалей в Белграде

Спорт/важное
Плавание
время публикации: 22 июня 2026 г., 08:10 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 08:10
Плавание. Израильтяне завоевали девять медалей в Белграде
AP Photo/Ng Han Guan

В Белграде завершился турнир по плаванию COMEN 2026 | Mediterranean Swimming Cup.

Израильтянин Инбар Йоскович Лев Ари занял третье место на дистанции 100 метров вольным стилем. Четвертое место занял Йони Даган.

Йони Даган занял второе место на дистанции 200 метров вольным стилем и стал победителем на дистанции 200 метров комплексным стилем.

Дор Вейс занял пятое место в заплывах на дистанциях 400 и 1500 метров вольным стилем.

Марк Сагалович занял второе место на дистанции 100 метров брассом.

Томер Рознер занял третье место на дистанции 100 метров баттерфляем.

Йонатан Рабин занял второе место на дистанции 400 метров комплексным стилем.

Израильтяне заняли третье место в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Состав сборной: Йони Даган, Томер Рознер, Ори Нисим и Инбар Йоскович Лев Ари.

Израильтяне победили в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Состав сборной: Йони Даган, Томер Рознер, Шон Фомберг и Инбар Йоскович Лев Ари.

Израильтяне заняли второе место в эстафете 4 по 100 метров комплексным стилем. Состав сборной: Михаэль Бахар, Марк Сагалович, Томер Рознер, Йони Даган.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 апреля 2026

Плавание. Израильтяне завоевали пять медалей Canadian Open
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 марта 2026

Плавание. Лия Полонски завоевала право выступить на чемпионате Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 января 2026

Плавание. Израильский паралимпиец Марк Маляр объявил о завершении карьеры
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 декабря 2025

Плавание. Анастасия Горбенко установила рекорд Израиля