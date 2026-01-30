Плавание. Израильский паралимпиец Марк Маляр объявил о завершении карьеры

25-летний израильский паралимпийский пловец Марк Маляр объявил о завершении карьеры.

Он является одним из самых титулованных израильских паралимпийцев 21 века.

Марк Маляр - двукратный чемпион Токийской паралимпиады, двукратный бронзовый призер паралимпиад, чемпион мира 2019 года, шестикратный призер чемпионатов мира, чемпион Европы 2020 года, семикратный призер чемпионатов Европы.

Бронзовую медаль, завоеванную в соревнованиях Парижской Паралимпиады, Марк Маляр посвятил солдаиам, защищающим Израиль.