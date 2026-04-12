12 апреля 2026
|
12 апреля 2026
|
последняя новость: 13:32
12 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Плавание. Израильтяне завоевали пять медалей Canadian Open

время публикации: 12 апреля 2026 г., 12:27 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 12:34
Плавание. Израильтяне завоевали пять медалей Canadian Open
AP Photo/Vincent Thian

В Эдмонтоне завершился турнир по плаванию Canadian Open

Израильтяне Инбар Данцигер (университет Мичигана) и Даниэль Кричевский завоевали пять медалей и право выступить на чемпионате Европы.

Данцигер стал победителем на дистанциях 100 метров на спине, 200 метров на спине. Он стал вторым на дистанции 50 метров на спине.

Даниэль Кричевский завоевал серебряные медали на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем.

Оба спортсмена в прошлом году участвовали в чемпионате мира по плаванию.

На данный момент критерии чемпионата Европы по плаванию выполнили восемь израильтян.

