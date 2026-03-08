Плавание. Лия Полонски завоевала право выступить на чемпионате Европы
время публикации: 08 марта 2026 г., 12:23 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 12:23
Лия Полонски стала третьим израильским пловцом, завоевавшим право выступить на чемпионате Европы.
Чемпионат пройдет в августе в Париже.
Во время турнира в США Лия Полонски выполнила норматив на дистанции 200 метров комплексным стилем.
Ранее право выступить на первенстве Европы завоевали Дарья Головаты и Денис Локтев.
