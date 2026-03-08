x
08 марта 2026
|
последняя новость: 13:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 марта 2026
|
08 марта 2026
|
последняя новость: 13:08
08 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Плавание. Лия Полонски завоевала право выступить на чемпионате Европы

Плавание
время публикации: 08 марта 2026 г., 12:23 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 12:23
Плавание. Лия Полонски завоевала право выступить на чемпионате Европы
AP Photo/Vincent Thian

Лия Полонски стала третьим израильским пловцом, завоевавшим право выступить на чемпионате Европы.

Чемпионат пройдет в августе в Париже.

Во время турнира в США Лия Полонски выполнила норматив на дистанции 200 метров комплексным стилем.

Ранее право выступить на первенстве Европы завоевали Дарья Головаты и Денис Локтев.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 января 2026

Плавание. Израильский паралимпиец Марк Маляр объявил о завершении карьеры
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 декабря 2025

Плавание. Анастасия Горбенко установила рекорд Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 декабря 2025

Плавание. Установлен рекорд Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 декабря 2025

Плавание. Анастасия Горбенко завоевала медаль чемпионата Европы и установила рекорд