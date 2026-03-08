Плавание. Лия Полонски завоевала право выступить на чемпионате Европы

Лия Полонски стала третьим израильским пловцом, завоевавшим право выступить на чемпионате Европы.

Чемпионат пройдет в августе в Париже.

Во время турнира в США Лия Полонски выполнила норматив на дистанции 200 метров комплексным стилем.

Ранее право выступить на первенстве Европы завоевали Дарья Головаты и Денис Локтев.