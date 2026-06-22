Волейбол. Европейская лига. Израильтяне победили сборную Косово
время публикации: 22 июня 2026 г., 08:25 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 08:25
В матче волейбольной Европейской лиги израильтяне победили сборную Косово 3:1.
Счет по партиям 24:26, 25:18, 25:21, 25:16.
Израильтяне победили во всех шести матчах и занимают четвертое место.
Во всех играх победили также команды Нидерландов, Финляндии и Дании.
В следующий этап выходят первые четыре команды.
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