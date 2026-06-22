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Волейбол. Европейская лига. Израильтяне победили сборную Косово

Спорт/важное
Волейбол
время публикации: 22 июня 2026 г., 08:25 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 08:25
Волейбол. Европейская лига. Израильтяне победили сборную Косово
AP Photo/Reed Hoffmann

В матче волейбольной Европейской лиги израильтяне победили сборную Косово 3:1.

Счет по партиям 24:26, 25:18, 25:21, 25:16.

Израильтяне победили во всех шести матчах и занимают четвертое место.

Во всех играх победили также команды Нидерландов, Финляндии и Дании.

В следующий этап выходят первые четыре команды.

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