Волейбол. Европейская лига. Израильтянки победили сборную Латвии
время публикации: 07 июня 2026 г., 21:21 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 21:21
Во втором матче волейбольной Европейской лиги израильтянки победили сборную Латвии 3:0.
Счет по партиям 25:21, 25:22, 25:23.
После первой недели турнира израильтянки занимают 14-е место из 24.
12 июня израильтянки сыграют со сборной Словакии, 13 - Финляндии.
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