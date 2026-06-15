Волейбол. Европейская лига. Израильтяне победили сборную Швеции
время публикации: 15 июня 2026 г., 07:16 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 07:16
Израильтяне одержали четыре победы в четырех матчах волейбольной Европейской лиги.
Сборная Израиля обыграла шведов 3:1.
Сче по партиям 25:16, 25:20, 22:25, 25:11.
Победы во всех матчах одержали пять команд.
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