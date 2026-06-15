x
15 июня 2026
|
последняя новость: 07:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 июня 2026
|
15 июня 2026
|
последняя новость: 07:46
15 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Волейбол. Европейская лига. Израильтяне победили сборную Швеции

Спорт/важное
Волейбол
время публикации: 15 июня 2026 г., 07:16 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 07:16
Волейбол. Европейская лига. Израильтяне победили сборную Швеции
AP Photo/Reed Hoffmann

Израильтяне одержали четыре победы в четырех матчах волейбольной Европейской лиги.

Сборная Израиля обыграла шведов 3:1.

Сче по партиям 25:16, 25:20, 22:25, 25:11.

Победы во всех матчах одержали пять команд.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июня 2026

Волейбол. Европейская лига. Израильтянки проиграли сборной Словакии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июня 2026

Волейбол. Лига Европы. Израильтяне победили норвежцев
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 июня 2026

Волейбол. Европейская лига. Израильтянки победили сборную Латвии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 июня 2026

Волейбол. Израильтянки проиграли сборной Румынии