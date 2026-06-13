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Волейбол. Европейская лига. Израильтянки проиграли сборной Словакии

Волейбол
время публикации: 13 июня 2026 г., 10:47 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 10:47
Волейбол. Европейская лига. Израильтянки проиграли сборной Словакии
AP Photo/Reed Hoffmann

В третьем матче женской волейбольной Европейской лиги израильтянки проиграли сборной Словакии 0:3.

Счет по партиям 19:25, 20:25, 16:25.

Израильтянки одержали одну победу в трех играх и занимают 16-е место из 24.

В первых трех матчах победили сборные Словакии, Швеции, Венгрии, Словении, Греции Испании.

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