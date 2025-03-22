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Спорт

Умер легендарный боксер Джордж Форман

Бокс
Знаменитые спортсмены
время публикации: 22 марта 2025 г., 07:49 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 08:00
Умер легендарный боксер Джордж Форман
AP Photo/Timothy D. Easley, File

21 марта на 77-м году жизни умер легендарный боксер Джордж Форман, сообщают американские СМИ.

Он - абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе (1973-74 годы), чемпион мира по версиям WBC (1973—1974), WBA (1973—1974; 1994—1995), IBF (1994—1995), олимпийский чемпион 1968 года.

Джордж Форман - один из самых известных супертяжеловесов в истории.

WBC признал его самым сокрушительным супертяжеловесом в истории. он неоднократно включался в списки лучших боксеров мира, столетия.

Четыре раза бои с его участием признавались лучшим боем года по версии журнала Ring.

В 1994 году Джордж Форман стал старейшим чемпионом мира по боксу.

В 1974 году он участвовал в легендарном поединке "Грохот в джунглях". Мохаммед Али в восьмом раунде нокаутировал Формана.

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