x
22 мая 2025
|
последняя новость: 11:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 мая 2025
|
22 мая 2025
|
последняя новость: 11:12
22 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Плавание. Анастасия Горбенко завоевала две медали в Барселоне

Знаменитые спортсмены
Плавание
время публикации: 22 мая 2025 г., 11:01 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 11:01
Плавание. Анастасия Горбенко завоевала две медали в Барселоне
AP Photo/Martin Meissner

В Барселоне проходит этап турнира по плаванию "Маре Нострум".

Израильтянка Анастасия Горбенко завоевала две медали.

Она стала победительницей на дистанции 200 метров комплексным стилем с результатом 2 минуты 9.85 секунды.

Анастасия завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом с результатом 1 минута 6.93 секунды

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 мая 2025

Плавание. Анастасия Горбенко дважды улучшила рекорд Израиля за один день
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 мая 2025

Плавание. Мейрон Херути дважды улучшил рекорд Израиля за один день
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 марта 2025

Плавание на 10 км. Чемпионами Израиля стали Матан Родити и Офек Адир
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 марта 2025

Убит бывший чемпион и рекордсмен Израиля по плаванию