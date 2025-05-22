Плавание. Анастасия Горбенко завоевала две медали в Барселоне
время публикации: 22 мая 2025 г., 11:01 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 11:01
В Барселоне проходит этап турнира по плаванию "Маре Нострум".
Израильтянка Анастасия Горбенко завоевала две медали.
Она стала победительницей на дистанции 200 метров комплексным стилем с результатом 2 минуты 9.85 секунды.
Анастасия завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом с результатом 1 минута 6.93 секунды
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