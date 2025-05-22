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Спорт

Кубок Стэнли. Проигрывая 1:3, "Даллас" победил с крупным счетом

Хоккей
НХЛ
время публикации: 22 мая 2025 г., 10:11 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 10:11
Кубок Стэнли. Проигрывая 1:3, "Даллас" победил с крупным счетом
AP Photo/LM Otero

В первом матче финала Западной конференции НХЛ "Даллас Старз" победил "Эдмонтон Ойлерз" 6:3.

После двух периодов в счете вели "нефтяники" 3:1.

Второй раз в этом розыгрыше Кубка Стэнли "Даллас" победил, проигрывая после двух периодов две шайбы.

Пять голов в третьем периоде - рекорд плэй-офф этого сезона по количеству голов одной команды в одном периоде.

По 3 очка набрали Леон Драйзайтль (Эдмонтон, 1 + 2) и Тайлер Сегин (Даллас, 2 + 1).

Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 19 минут. Показатель -1.

Еврейский защитник "нефтяников" Джейк Уолман отыграл 17 минут 17 секунд. Показатель -2.

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