Кубок Стэнли. Проигрывая 1:3, "Даллас" победил с крупным счетом
время публикации: 22 мая 2025 г., 10:11 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 10:11
В первом матче финала Западной конференции НХЛ "Даллас Старз" победил "Эдмонтон Ойлерз" 6:3.
После двух периодов в счете вели "нефтяники" 3:1.
Второй раз в этом розыгрыше Кубка Стэнли "Даллас" победил, проигрывая после двух периодов две шайбы.
Пять голов в третьем периоде - рекорд плэй-офф этого сезона по количеству голов одной команды в одном периоде.
По 3 очка набрали Леон Драйзайтль (Эдмонтон, 1 + 2) и Тайлер Сегин (Даллас, 2 + 1).
Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 19 минут. Показатель -1.
Еврейский защитник "нефтяников" Джейк Уолман отыграл 17 минут 17 секунд. Показатель -2.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 мая 2025