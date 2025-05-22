Лука Модрич покинет "Реал" после клубного чемпионата мира

Испанские СМИ сообщают, что легендарный хорватский полузащитник Лука Модрич покинет мадридский "Реал" после клубного чемпионата мира.

Руководство клуба не согласовывало это решение с новым наставником Хаби Алонсо, который хотел, чтобы Модрич остался в команде.

В этом сезоне 39-летний футболист сыграл в 55 матчах. Он забил 4 гола и сделал 9 результативных передач.

Лука Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В составе "королевского клуба" он четырехкратный чемпион Испании, шестикратный победитель Лиги чемпионов, пятикратный победитель клубного чемпионата мира и обладатель Интерконтинентального кубка 2024 года.