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Спорт

Лука Модрич покинет "Реал" после клубного чемпионата мира

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 22 мая 2025 г., 12:10 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 12:10
Лука Модрич покинет "Реал" после клубного чемпионата мира
AP Photo/Manu Fernandez

Испанские СМИ сообщают, что легендарный хорватский полузащитник Лука Модрич покинет мадридский "Реал" после клубного чемпионата мира.

Руководство клуба не согласовывало это решение с новым наставником Хаби Алонсо, который хотел, чтобы Модрич остался в команде.

В этом сезоне 39-летний футболист сыграл в 55 матчах. Он забил 4 гола и сделал 9 результативных передач.

Лука Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В составе "королевского клуба" он четырехкратный чемпион Испании, шестикратный победитель Лиги чемпионов, пятикратный победитель клубного чемпионата мира и обладатель Интерконтинентального кубка 2024 года.

Спорт
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