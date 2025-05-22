Победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм"

В финале Лиги Европы, который состоялся в Бильбао, "Тоттенхэм" победил "Манчестер Юнайтед" 1:0.

Это первое поражение "красных дьяволов" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Интересно, что победа в финале для обеих соперников - единственный шанс спасти провальный сезон. Оба финалиста находятся на дне турнирной таблицы Премьер-лиги. А "Тоттенхэм" повторил клубный антирекорд по количеству поражений в сезоне.

Победа в Лиге Европы - первый еврокубок "Тоттенхэма" за 41 год - с победы в финале Кубка УЕФА в 1984 году.

Первый опасный момент создал "Манчестер Юнайтед" на 16-й минуте. После подачи углового голкипер ошибся на выходе. Диалло нанес удар в дальний угол, но не попал.

На 42-й минуте "шпоры" перехватили мяч в центре поля и провели атаку. Сарр навесил. Бреннан Джонсон опередил двух защитников и отправил мяч в сетку 0:1.

На 63-й минуте лондонцы едва не наказали соперника за чрезмерное увлечение атакой. Соланке вышел один на один, но толком пробить не смог.

На 69-й минуте "Манчестер Юнайтед" едва не отыгрался. Вратарь ошибся после навеса со штрафного. Хейлунн пробил по пустым воротам. Защитник сумел выбить мяч.