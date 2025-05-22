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Спорт

Украинские СМИ, Олег Лужный может стать главным тренером хайфского "Маккаби"

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 22 мая 2025 г., 11:38 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 11:48
Украинские СМИ, Олег Лужный может стать главным тренером хайфского "Маккаби"
Wikipedia.org. Фото: Илья Хохлов

Бывший капитан киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Лужный может возобновить тренерскую карьеру.

Как утверждают несколько украинских сайтов, в частности ua-football.com , он может стать главным тренером хайского "Маккаби".

Олег Лужный ранее был исполняющим обязанности главного тренера киевского "Динамо". был главным тренером "Таврии" (Симферополь) и латвийского клуба "Вента".

Спорт
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