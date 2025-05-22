Финал Лиги Европы. Правило второго года Потекоглу. Рекорд Майки Мура

В финале Лиги Европы "Тоттенхэм" победил "Манчестер Юнайтед" 1:0 и завоевал право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

"Тоттенхэм" завоевал первый трофей за 17 лет и первый еврокубок за 41 год.

Наставник "шпор" Анже Постекоглу подтвердил "личное правило второго года". Во всех клубах, в которых он работал, он завоевывал трофей во втором сезоне: "Саут Мельбурн", "Брисбен Роар", "Йокогама Маринос" и "Селтике".

Нападающий Майки Мур стал самым молодым победителем Лиги Европы (и Кубка УЕФА): 17 лет 283 дня.