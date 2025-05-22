Финал Лиги Европы. Правило второго года Потекоглу. Рекорд Майки Мура
время публикации: 22 мая 2025 г., 09:31 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 09:31
В финале Лиги Европы "Тоттенхэм" победил "Манчестер Юнайтед" 1:0 и завоевал право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
"Тоттенхэм" завоевал первый трофей за 17 лет и первый еврокубок за 41 год.
Наставник "шпор" Анже Постекоглу подтвердил "личное правило второго года". Во всех клубах, в которых он работал, он завоевывал трофей во втором сезоне: "Саут Мельбурн", "Брисбен Роар", "Йокогама Маринос" и "Селтике".
Нападающий Майки Мур стал самым молодым победителем Лиги Европы (и Кубка УЕФА): 17 лет 283 дня.
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