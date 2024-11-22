Теннис. Определились полуфиналисты Кубка Дэвиса

Завершились четвертьфиналы Кубка Дэвиса. Сборная США не смогла выйти в полуфинал. Игра в четвертьфинале стала последней в карьере легендарного испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

Италия - Аргентина 2:1

США - Австралия 1:2

Германия - Канада 2:0

Нидерланды - Испания 2:1.

В полуфиналах, которые состоятся 22-23 ноября, сыграют:

Италия - Австралия

Германия - Нидерланды.

Финал намечен на 24 ноября.