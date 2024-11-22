x
22 ноября 2024
|
последняя новость: 08:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 ноября 2024
|
22 ноября 2024
|
последняя новость: 08:28
22 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Теннис. Определились полуфиналисты Кубка Дэвиса

Теннис
время публикации: 22 ноября 2024 г., 07:55 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 07:55
Теннис. Определились полуфиналисты Кубка Дэвиса
AP Photo/Manu Fernandez

Завершились четвертьфиналы Кубка Дэвиса. Сборная США не смогла выйти в полуфинал. Игра в четвертьфинале стала последней в карьере легендарного испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

Италия - Аргентина 2:1

США - Австралия 1:2

Германия - Канада 2:0

Нидерланды - Испания 2:1.

В полуфиналах, которые состоятся 22-23 ноября, сыграют:

Италия - Австралия

Германия - Нидерланды.

Финал намечен на 24 ноября.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 ноября 2024

Бадминтон. Миша Зильберман стал победителем турнира в Суринаме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 ноября 2024

Теннис. Рафаэль Надаль официально завершил карьеру
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 ноября 2024

Победителем Итогового турнира АТР стал Янник Синнер
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 ноября 2024

Теннис. Легендарный Диего Форлан проиграл в дебютном матче