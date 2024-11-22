Теннис. Определились полуфиналисты Кубка Дэвиса
время публикации: 22 ноября 2024 г., 07:55 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 07:55
Завершились четвертьфиналы Кубка Дэвиса. Сборная США не смогла выйти в полуфинал. Игра в четвертьфинале стала последней в карьере легендарного испанского теннисиста Рафаэля Надаля.
Италия - Аргентина 2:1
США - Австралия 1:2
Германия - Канада 2:0
Нидерланды - Испания 2:1.
В полуфиналах, которые состоятся 22-23 ноября, сыграют:
Италия - Австралия
Германия - Нидерланды.
Финал намечен на 24 ноября.
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