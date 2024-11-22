x
22 ноября 2024
|
последняя новость: 08:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 ноября 2024
|
22 ноября 2024
|
последняя новость: 08:28
22 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

В белградском дерби победил "Партизан". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 22 ноября 2024 г., 07:23 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 07:29
В белградском дерби победил "Партизан". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Mark J. Terrill

Состоялись матчи одиннадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. Мадридский "Реал" победил берлинскую "Альбу" 98:84.

Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Париж (Франция) 84:93

Разыгрывающий "Парижа" Ти Джей Шотртс сделал "дабл-дабл" (21 + 10 передач).

Монако (Франция) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 103:92

Третью четверть "Монако" выиграл 37:24.

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Партизан (Белград, Сербия) 77:89

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Баскония (Витория, Испания) 92:69

Первую половину матча греки выиграли 56:38.

Милан (Италия) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 98:86

Реал (Мадрид, Испания) - Альба (Берлин, Германия) 98:84

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 ноября 2024

Евролига. "Маккаби" проиграл "Милану"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 ноября 2024

НБА. Рекорд тренера "Мемфиса". Невероятная четверть Адетокунбо
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 ноября 2024

Евролига. "Фенербахче" победил в Италии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 ноября 2024

НБА. Дени Авдия набрал 13 очков. "Портленд" проиграл "Оклахома-Сити"