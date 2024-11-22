В белградском дерби победил "Партизан". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 22 ноября 2024 г., 07:23 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 07:29
Состоялись матчи одиннадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. Мадридский "Реал" победил берлинскую "Альбу" 98:84.
Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Париж (Франция) 84:93
Разыгрывающий "Парижа" Ти Джей Шотртс сделал "дабл-дабл" (21 + 10 передач).
Монако (Франция) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 103:92
Третью четверть "Монако" выиграл 37:24.
Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Партизан (Белград, Сербия) 77:89
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Баскония (Витория, Испания) 92:69
Первую половину матча греки выиграли 56:38.
Милан (Италия) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 98:86
Реал (Мадрид, Испания) - Альба (Берлин, Германия) 98:84
Ссылки по теме