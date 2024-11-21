Евролига. "Маккаби" проиграл "Милану"
время публикации: 21 ноября 2024 г., 23:32 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 23:32
В матче одиннадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" проиграл "Милану" 86:98.
Израильтяне выиграли первую четверть 22:20.
Но провалили вторую и проиграли первую половину матча 43:50.
После 30 минут 79:70.
Самый результативный игрок матча - форвард "Милана" Зак Ледей, вернувшийся в итальянский клуб из "Партизана" в июне. Он набрал 22 очка и сделал 7 подборов.
Лучший в составе "Маккаби" Джейлен Хоард (20 + 5 подборов).
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