Евролига. "Маккаби" проиграл "Милану"

В матче одиннадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" проиграл "Милану" 86:98.

Израильтяне выиграли первую четверть 22:20.

Но провалили вторую и проиграли первую половину матча 43:50.

После 30 минут 79:70.

Самый результативный игрок матча - форвард "Милана" Зак Ледей, вернувшийся в итальянский клуб из "Партизана" в июне. Он набрал 22 очка и сделал 7 подборов.

Лучший в составе "Маккаби" Джейлен Хоард (20 + 5 подборов).