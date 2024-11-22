x
22 ноября 2024
|
последняя новость: 10:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 ноября 2024
|
22 ноября 2024
|
последняя новость: 10:03
22 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер известный баскетболист, призер чемпионата Европы

Баскетбол
время публикации: 22 ноября 2024 г., 09:32 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 09:41
Умер известный баскетболист, призер чемпионата Европы
AP Photo/Gerald Herbert

На 94-м году жизни умер югославский баскетболист Марьян Кандус, сообщают словенские СМИ.

Разыгрывающий всю карьеру играл за "Олимпию" (Любляна), в составе которой четыре раз становился чемпионом Югославии.

В составе сборной Югославии Марьян Кандус - участник олимпиады 1960 года, серебряный призер чемпионата Европы 1961 года, чемпион Средиземноморских игр 1959 года.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 ноября 2024

Умер легендарный баскетболист "Чикаго Булз"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 сентября 2024

В ДТП погиб 34-летний турецкий баскетболист
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 мая 2024

В ДТП погиб известный американский баскетболист, игравший в чемпионатах России и Украины
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 мая 2024

Умер легендарный баскетболист