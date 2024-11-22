Умер известный баскетболист, призер чемпионата Европы
время публикации: 22 ноября 2024 г., 09:32 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 09:41
На 94-м году жизни умер югославский баскетболист Марьян Кандус, сообщают словенские СМИ.
Разыгрывающий всю карьеру играл за "Олимпию" (Любляна), в составе которой четыре раз становился чемпионом Югославии.
В составе сборной Югославии Марьян Кандус - участник олимпиады 1960 года, серебряный призер чемпионата Европы 1961 года, чемпион Средиземноморских игр 1959 года.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 мая 2024