Умер известный баскетболист, призер чемпионата Европы

На 94-м году жизни умер югославский баскетболист Марьян Кандус, сообщают словенские СМИ.

Разыгрывающий всю карьеру играл за "Олимпию" (Любляна), в составе которой четыре раз становился чемпионом Югославии.

В составе сборной Югославии Марьян Кандус - участник олимпиады 1960 года, серебряный призер чемпионата Европы 1961 года, чемпион Средиземноморских игр 1959 года.