Баскетбол. Разгром сборных Албании и Косово. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
время публикации: 22 ноября 2024 г., 09:11 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 09:18
Состоялись матчи третьего тура предварительного раунда отборочного турнира чемпионата мира по баскетболу.
Ирландия - Азербайджан 91:67
Первую половину матча ирландцы выиграли 48:25.
Самый результативный игрок матча защитник ирландцев Шон Флуд (Лондон Лайонс), набравший 28 очков.
"Дабл-дабл" сделали защитник сборной Азербайджана Джордан Дэвис (Бреоган, Испания) (25 + 10 подборов) и форвард ирландцев Джордан Коннорс Блаунт (Тор, Акурейри, Исландия) (13 + 12 подборов +8 передач).
Норвегия - Румыния 62:75
Последнюю четверть румыны выиграли 20:12.
Албания - Австрия 63:99
Австрийцы выиграли третью четверть 32:12.
Швейцария - Косово 75:43
Защитник швейцарцев Борис Мбала (Женева Лайонс) сделал "дабл-дабл" (15 + 12 подборов).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 ноября 2024