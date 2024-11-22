x
22 ноября 2024
|
последняя новость: 10:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 ноября 2024
|
22 ноября 2024
|
последняя новость: 10:03
22 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Баскетбол. Разгром сборных Албании и Косово. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

Баскетбол
время публикации: 22 ноября 2024 г., 09:11 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 09:18
Баскетбол. Разгром сборных Албании и Косово. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
AP Photo/Mark J. Terrill

Состоялись матчи третьего тура предварительного раунда отборочного турнира чемпионата мира по баскетболу.

Ирландия - Азербайджан 91:67

Первую половину матча ирландцы выиграли 48:25.

Самый результативный игрок матча защитник ирландцев Шон Флуд (Лондон Лайонс), набравший 28 очков.

"Дабл-дабл" сделали защитник сборной Азербайджана Джордан Дэвис (Бреоган, Испания) (25 + 10 подборов) и форвард ирландцев Джордан Коннорс Блаунт (Тор, Акурейри, Исландия) (13 + 12 подборов +8 передач).

Норвегия - Румыния 62:75

Последнюю четверть румыны выиграли 20:12.

Албания - Австрия 63:99

Австрийцы выиграли третью четверть 32:12.

Швейцария - Косово 75:43

Защитник швейцарцев Борис Мбала (Женева Лайонс) сделал "дабл-дабл" (15 + 12 подборов).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 ноября 2024

Британцы победили греков. Результаты отборочных матчей Евробаскета
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 ноября 2024

В белградском дерби победил "Партизан". Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 ноября 2024

Евролига. "Маккаби" проиграл "Милану"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 ноября 2024

НБА. Рекорд тренера "Мемфиса". Невероятная четверть Адетокунбо