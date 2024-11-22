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"Орландо" победил "Лейкерс". Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 22 ноября 2024 г., 10:26 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 10:26
"Орландо" победил "Лейкерс". Результаты матчей НБА
AP Photo/Mark J. Terrill

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сан-Антонио" победил "Юту" 126:118. "Лейкерс" уступил "Орландо" 118:119.

Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонз 123:121 (овертайм)

"Детройт" выиграл четвертую четверть 30:16. Основное время завершилось со счетом 109:109.

Отличный матч провели лидеры "шершней" Брендон Миллер (38 + 7 подборов + 4 передачи) и Ламелло Болл (35 + 6 подборов + 9 передач). 38 очков в одном матче - личный рекорд Миллера.

Разыгрывающий "Детройта" Кэйд Каннингем сделал "дабл-дабл" (27 + 7 подборов + 10 передач).

Торонто Рэпторз - Миннесота Тимбервулвз 110:105

Сан-Антонио Сперз - Юта Джаз 126:118

Техасцы играли без своего лидера Виктора Вембаньямы.

Форвард "Сан-Антонио" Харрисон Барнс сделал "дабо-дабл" (25 + 10 подборов).

Лос-Анджелес Лейкерс - Орландо Мэджик 118:119

Победным стал трехочковый бросок Франца Вагнера.

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