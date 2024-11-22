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Британцы победили греков. Результаты отборочных матчей Евробаскета

Баскетбол
время публикации: 22 ноября 2024 г., 08:28 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 08:28
Британцы победили греков. Результаты отборочных матчей Евробаскета
AP Photo/Nell Redmond

Состоялись матчи четвертого отборочного раунда чемпионата Европы по баскетболу. Французы разгромили сборную Кипра 75:59.

Финляндия - Грузия 83:90

Вторую половину матча грузины выиграли 47:35.

Самый результативный игрок матча - форвард "Виртуса" Торнике Шенгелия (24 + 6 подборов + 5 передач).

Финский форвард Оливье Нкамхоуа (Хемниц, Германия) сделал "дабл-дабл" (22 + 10 подборов).

Кипр - Франция 59:75

Последнюю четверть французы выиграли 24:9.

Чехия - Нидерланды 96:74

Вторую половину матча чехи выиграли 50:29.

Дания - Сербия 52:72

Сербы выиграли первую четверть 29:6.

Северная Македония - Литва 67:82

Счет после 10 минут 23:9 в пользу литовцев.

Польша - Эстония 78:82

Хорватия - Босния и Герцеговина 89:76

Третью четверть хорваты выиграли 23:12.

Отличный матч провели лидеры сборной Хорватии Лука Божич (25 + 9 подборов) и Джайлин Смит (22 + 4 подбора + 4 передачи + 2 перехвата).

Великобритания - Греция 73:72

Греки выиграли первую половину матча 41:33.

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