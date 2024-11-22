Британцы победили греков. Результаты отборочных матчей Евробаскета
Состоялись матчи четвертого отборочного раунда чемпионата Европы по баскетболу. Французы разгромили сборную Кипра 75:59.
Финляндия - Грузия 83:90
Вторую половину матча грузины выиграли 47:35.
Самый результативный игрок матча - форвард "Виртуса" Торнике Шенгелия (24 + 6 подборов + 5 передач).
Финский форвард Оливье Нкамхоуа (Хемниц, Германия) сделал "дабл-дабл" (22 + 10 подборов).
Кипр - Франция 59:75
Последнюю четверть французы выиграли 24:9.
Чехия - Нидерланды 96:74
Вторую половину матча чехи выиграли 50:29.
Дания - Сербия 52:72
Сербы выиграли первую четверть 29:6.
Северная Македония - Литва 67:82
Счет после 10 минут 23:9 в пользу литовцев.
Польша - Эстония 78:82
Хорватия - Босния и Герцеговина 89:76
Третью четверть хорваты выиграли 23:12.
Отличный матч провели лидеры сборной Хорватии Лука Божич (25 + 9 подборов) и Джайлин Смит (22 + 4 подбора + 4 передачи + 2 перехвата).
Великобритания - Греция 73:72
Греки выиграли первую половину матча 41:33.