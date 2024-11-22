НХЛ. Невероятный матч в Коламбусе. Три результативных передачи Джека Хьюза. Достижение Флери

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. В невероятном матче "Коламбус" в овертайме одолел "Тампу" 7:6.

Бостон Брюинз - Юат 1:0

По броскам 31:21 в пользу победителей.

Второй шутаут в сезоне и восьмой в карьере в НХЛ совершил Йонас Корписало.

Победный гол на 33-й минуте забросил Элиас Линдхольм.

Коламбус Блю Джекетс - Тампа-Бей Лайтнингз 7:6 (овертайм)

"Тампа" вела в счете 3:0, 4:3. После двух периодов ничья 5:5.

Победный гол на 86-й секунде овертайма забросил Зак Веренски. Он набрал в этом матче 5 (2 +3) очков. 4 (1 + 3) очка набрал нападающий "Коламбуса" Шон Монахан.

Детройт Ред Уингз - Нью-Йорк Айлендерс 2:1

После двух периодов в счете вели гости.

Нью-Джерси Дэвилз - Каролина Хурикейнз 4:2

Еврейский форвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз сделал три результативных передачи.

Его брат защитник Люк Хьюз отыграл 18 минут. Показатель 0.

Голкипер "Нью-Джерси" Якоб Маркстрем провел 500-й матч в НХЛ.

Оттава Сенаторз - Вегас Голден Найтс 2:3

Вашингтон Кэпиталз - Колорадо Эвеланш 1:2

На 35-й минуте "Вашингтон" вел в счете.

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 24 минуты 26 секунд. Показатель 0.

Сент-Луис Блюз - Сан-Хосе Шаркс 3:2 (буллиты)

За 8 секунд до конца третьего периода "акулы" отыгрались. Оба гола в ворота хозяев забил Александр Веннберг.

Еврейский нападающий "акул" Люк Кунин отыграл 16 минут. Показатель -1.

Еврейский защитник "Сан-Хосе" Джейк Уолман отыграл 22 минуты. Показатель 0.

Чикаго Блэк Хоукс - Флорида Пантерз 3:1

По броскам 33:20 в пользу "Флориды".

Лучший игрок матча - чешский голкипер "Чикаго" Петр Мразек.

Калгари Флэймз - Нью-Йорк Рейнджерс 3:2

Три результативные передачи сделал Маккензи Уигар.

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал результативную передачу.

Эдмонтон Ойлерз - Миннесота Уайлд 3:5

Голкипер "Миннесоты" Марк Андре Флери провел 1030-й матч в НХЛ. Это третий результат среди вратарей.