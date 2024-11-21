НХЛ. Рекорд Ахо. Гол Уолмана. Победный гол Цукера

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Каролина" в гостях разгромила "Филадельфию" 4:1.

Филадельфия Флайерз - Каролина Хурикейнз 1:4

Финский форвард Себастьян Ахо забил 58-й победный гол. Это рекорд "Каролины".

Торонто Мейпл Лифс - Вегас Голден Найтс 3:0

По броскам 31:26 в пользу "Вегаса".

Джозеф Уол совершил первый шутаут в сезоне и второй в карьере.

Первый гол в НХЛ и сразу победный забил 20-летний Фрейзер Минтен. Он провел первую игру в этом сезоне.

Даллас Старз - Сан-Хосе Шаркс 5:2

Три (1 + 2) очка набрал Джейсон Робертсон.

Еврейский нападающий "Сан-Хосе" Люк Кунин отыграл 12 минут, сделал 2 броска по воротам. Показатель -1.

Еврейский защитник "акул" Джейк Уолман забросил 1 шайбу. В 16 матчах он набрал 12 (2 + 10) очков.

Сиэтл Кракен - Нешвилл Прэдейчез 3:0

Три результативные передачи сделал Чанддер Стивенсон.

Первый шутаут в сезоне и пятый в карьере совершил Джоуи Даккорд, отразивший 24 броска.

Лос-Анджелес Кингз - Баффало Сейбрз 0:1

По броскам 23:19 в пользу "королей".

Первый шутаут в сезоне (и шестой в карьере в НХЛ) совершил Укко-Пекка Луукконен. Он вернулся после того как пропустил две игры из-за травмы.

Победный гол забил еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер на 38-й секунде третьего периода. В 19 матчах он набрал 13 (4 + 9) очков.