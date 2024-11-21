НХЛ. Рекорд Ахо. Гол Уолмана. Победный гол Цукера
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Каролина" в гостях разгромила "Филадельфию" 4:1.
Филадельфия Флайерз - Каролина Хурикейнз 1:4
Финский форвард Себастьян Ахо забил 58-й победный гол. Это рекорд "Каролины".
Торонто Мейпл Лифс - Вегас Голден Найтс 3:0
По броскам 31:26 в пользу "Вегаса".
Джозеф Уол совершил первый шутаут в сезоне и второй в карьере.
Первый гол в НХЛ и сразу победный забил 20-летний Фрейзер Минтен. Он провел первую игру в этом сезоне.
Даллас Старз - Сан-Хосе Шаркс 5:2
Три (1 + 2) очка набрал Джейсон Робертсон.
Еврейский нападающий "Сан-Хосе" Люк Кунин отыграл 12 минут, сделал 2 броска по воротам. Показатель -1.
Еврейский защитник "акул" Джейк Уолман забросил 1 шайбу. В 16 матчах он набрал 12 (2 + 10) очков.
Сиэтл Кракен - Нешвилл Прэдейчез 3:0
Три результативные передачи сделал Чанддер Стивенсон.
Первый шутаут в сезоне и пятый в карьере совершил Джоуи Даккорд, отразивший 24 броска.
Лос-Анджелес Кингз - Баффало Сейбрз 0:1
По броскам 23:19 в пользу "королей".
Первый шутаут в сезоне (и шестой в карьере в НХЛ) совершил Укко-Пекка Луукконен. Он вернулся после того как пропустил две игры из-за травмы.
Победный гол забил еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер на 38-й секунде третьего периода. В 19 матчах он набрал 13 (4 + 9) очков.