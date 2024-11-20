НХЛ. Хет-трик Шейфеле. Две результативные передачи Фокса. Гол Хьюза
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Тампа" победила "Питтсбург", проигрывая 0:2.
Оттава Сенаторз - Эдмонт он Ойлерз 2:5
Десятая победа "нефтяников" в сезоне.
По три очка набрали Эван Бушар (1 + 2), Леон Драйзаййтль (1 + 2) и Коннор Макдэвид (2 + 1).
Еврейский форвард "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 13 минут. Показатель -1.
Питтсбург Пингвинз - Тампа-Бей Лайтнинг 2:3 (овертайм)
После 2 периодов "Питтсбург" вел в счете 2:0.
Две шайбы. в том числе победную в овертайме забросил Брейден Пойнт.
Сент-Луис Блюз - Миннесота Уайлд 2:4
Две шайбы забросил Кирилл Капризов (Миннесота).
Центрфорвард "Сент-Луиса" Роберт Томас вернулся на лед. Он пропустил 12 матчей из-за травмы и сделал результативную передачу.
Виннипег Джетс - Флорида Пантерз 6:3
Три шайбы забросил Марк Шейфеле (Виннипег). Две - его одноклубник Морган Баррон.
Чикаго Блэк Хоукс - Анахайм Дакс 2:3
"Чикаго" вел в счете 1:0 и 2:1.
Две шайбы забросил Джейсон Дикинсон (Чикаго).
Калгари Флэймз - Нью-Йорк Айлендерс 2:1 (буллиты)
Буллиты реализовали Андрей Кузьменко и Джастин Киркланд. "Островитяне" в серии буллитов не забили.
Ванкувер Кэнакс - Нью-Йорк Рейнджерс 3:4
После двух периодов ничья 3:3.
Победный гол на 51-й минуте забил Крис Крейдер.
Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал 2 результативные передачи.
Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз забил гол.