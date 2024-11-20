НХЛ. Хет-трик Шейфеле. Две результативные передачи Фокса. Гол Хьюза

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Тампа" победила "Питтсбург", проигрывая 0:2.

Оттава Сенаторз - Эдмонт он Ойлерз 2:5

Десятая победа "нефтяников" в сезоне.

По три очка набрали Эван Бушар (1 + 2), Леон Драйзаййтль (1 + 2) и Коннор Макдэвид (2 + 1).

Еврейский форвард "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 13 минут. Показатель -1.

Питтсбург Пингвинз - Тампа-Бей Лайтнинг 2:3 (овертайм)

После 2 периодов "Питтсбург" вел в счете 2:0.

Две шайбы. в том числе победную в овертайме забросил Брейден Пойнт.

Сент-Луис Блюз - Миннесота Уайлд 2:4

Две шайбы забросил Кирилл Капризов (Миннесота).

Центрфорвард "Сент-Луиса" Роберт Томас вернулся на лед. Он пропустил 12 матчей из-за травмы и сделал результативную передачу.

Виннипег Джетс - Флорида Пантерз 6:3

Три шайбы забросил Марк Шейфеле (Виннипег). Две - его одноклубник Морган Баррон.

Чикаго Блэк Хоукс - Анахайм Дакс 2:3

"Чикаго" вел в счете 1:0 и 2:1.

Две шайбы забросил Джейсон Дикинсон (Чикаго).

Калгари Флэймз - Нью-Йорк Айлендерс 2:1 (буллиты)

Буллиты реализовали Андрей Кузьменко и Джастин Киркланд. "Островитяне" в серии буллитов не забили.

Ванкувер Кэнакс - Нью-Йорк Рейнджерс 3:4

После двух периодов ничья 3:3.

Победный гол на 51-й минуте забил Крис Крейдер.

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал 2 результативные передачи.

Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз забил гол.