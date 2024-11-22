НХЛ. Александр Овечкин сломал ногу и выбыл до конца года
время публикации: 22 ноября 2024 г., 11:52 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 11:52
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил тяжелую травму в матче с "Ютой".
У него диагностирован перелом берцовой кости левой ноги, сообщают российские СМИ.
По оценкам врачей, хоккеист выбыл на срок от четырех до шести недель.
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