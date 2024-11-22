НХЛ. Александр Овечкин сломал ногу и выбыл до конца года

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил тяжелую травму в матче с "Ютой".

У него диагностирован перелом берцовой кости левой ноги, сообщают российские СМИ.

По оценкам врачей, хоккеист выбыл на срок от четырех до шести недель.