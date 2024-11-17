599-й гол Кросби. "Гол + пас" Хаймана. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Каролина" разгромила "Оттаву" 4:0, "Флорида" - "Виннипег" 5:0.
Каролина Хурикейнз - Оттава Сенаторз 4:0
По две результативные передачи сделали Шейн Гостисбеер и Джордан Стаал.
Спенсер Мартин отразил 24 броска и совершил первый шутаут в НХЛ. Он провел в лиге 60 матчей.
Флорида Пантерз - Виннпег Джетс 5:0
По три очка набрали Александр Барков (1 + 2) и Сэм Рейнхарт (0 + 3).
Сергей Бобровский отразил 27 бросков и совершил первый шутаут в сезоне.
Монреаль Канадиенз - Коламбус Блю Джекетс 5:1
По две результативные передачи сделали Йоэль Армиа и Коул Колфилд.
Еврейский защитник "Коламбуса" Джордан Харрисотыграл 13 минут 25 секунд. Показатель -1.
Филадельфия Флайерз - Баффало Сейбрз 5:2
Три (2 + 1) очка набрал Трэвис Конечны.
Еврейский нападающий "Баффало" Джейсон Цукер сделал результативную передачу.
Еврейский вратарь "клинков" Девон Леви совершил 27 сэйвов.
Питтсбург Пингвинз - Сан-Хосе Шаркс 4:3 (буллиты)
На 33-й минуте счет был 3:0. Третью шайбу в ворота "акул" забил Сидни Кросби. Это его 599-й гол в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.
Победный буллит забросил Евгений Малкин.
Еврейский форвард "акул" Люк Кунин отыграл 12 минут. Показатель -1.
Еврейский защитник "Сан-Хосе" Джейк Уолман сделал голевую передачу.
Тампа-Бей Лайтнинг - Нью-Джерси Дэвилз 4:0
По броскам счет 29:27 в пользу "Нью-Джерси".
Андрей Василевский совершил второй шутаут в сезоне.
Энтони Чирелли забросил сотый гол.
Еврейский нападающий "Нью-Джерси" Джек Хьюз отыграл 22 минуты и сделал 6 бросков по воротам. Показатель 0.
Его брат защитник Люк Хьюз отыграл 22 минуты. Показатель -1.
Торонто Мейпл Лифс - Эдмонтон Ойлерз 4:3 (овертайм)
"Эдмонтон" вел в счете 1:0 и 2:1.
Две шайбы забросил Бобби МакМанн (Торонто).
Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман забросил гол и сделал результативную передачу. В 18 матчах он набрал 8 (3 +5) очков.
Лос-Анджелес Кингз - Детройт Ред Уингз 4:1
Две шайбы забросил Адриан Кемпе.
Две результативные передачи сделал Тревор Льюис.
Миннесота Уайлд - Даллас Старз 1:2
Две шайбы забросил Мейсон Марчмент.
Ванкувер Кэнакс - Чикаго Блэк Хоукс 4:1
Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз сделал результативную передачу.