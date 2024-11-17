599-й гол Кросби. "Гол + пас" Хаймана. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Каролина" разгромила "Оттаву" 4:0, "Флорида" - "Виннипег" 5:0.

Каролина Хурикейнз - Оттава Сенаторз 4:0

По две результативные передачи сделали Шейн Гостисбеер и Джордан Стаал.

Спенсер Мартин отразил 24 броска и совершил первый шутаут в НХЛ. Он провел в лиге 60 матчей.

Флорида Пантерз - Виннпег Джетс 5:0

По три очка набрали Александр Барков (1 + 2) и Сэм Рейнхарт (0 + 3).

Сергей Бобровский отразил 27 бросков и совершил первый шутаут в сезоне.

Монреаль Канадиенз - Коламбус Блю Джекетс 5:1

По две результативные передачи сделали Йоэль Армиа и Коул Колфилд.

Еврейский защитник "Коламбуса" Джордан Харрисотыграл 13 минут 25 секунд. Показатель -1.

Филадельфия Флайерз - Баффало Сейбрз 5:2

Три (2 + 1) очка набрал Трэвис Конечны.

Еврейский нападающий "Баффало" Джейсон Цукер сделал результативную передачу.

Еврейский вратарь "клинков" Девон Леви совершил 27 сэйвов.

Питтсбург Пингвинз - Сан-Хосе Шаркс 4:3 (буллиты)

На 33-й минуте счет был 3:0. Третью шайбу в ворота "акул" забил Сидни Кросби. Это его 599-й гол в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

Победный буллит забросил Евгений Малкин.

Еврейский форвард "акул" Люк Кунин отыграл 12 минут. Показатель -1.

Еврейский защитник "Сан-Хосе" Джейк Уолман сделал голевую передачу.

Тампа-Бей Лайтнинг - Нью-Джерси Дэвилз 4:0

По броскам счет 29:27 в пользу "Нью-Джерси".

Андрей Василевский совершил второй шутаут в сезоне.

Энтони Чирелли забросил сотый гол.

Еврейский нападающий "Нью-Джерси" Джек Хьюз отыграл 22 минуты и сделал 6 бросков по воротам. Показатель 0.

Его брат защитник Люк Хьюз отыграл 22 минуты. Показатель -1.

Торонто Мейпл Лифс - Эдмонтон Ойлерз 4:3 (овертайм)

"Эдмонтон" вел в счете 1:0 и 2:1.

Две шайбы забросил Бобби МакМанн (Торонто).

Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман забросил гол и сделал результативную передачу. В 18 матчах он набрал 8 (3 +5) очков.

Лос-Анджелес Кингз - Детройт Ред Уингз 4:1

Две шайбы забросил Адриан Кемпе.

Две результативные передачи сделал Тревор Льюис.

Миннесота Уайлд - Даллас Старз 1:2

Две шайбы забросил Мейсон Марчмент.

Ванкувер Кэнакс - Чикаго Блэк Хоукс 4:1

Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз сделал результативную передачу.