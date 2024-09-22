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Шахматная олимпиада. Иранки отказались играть против сборной Израиля

время публикации: 22 сентября 2024 г., 19:02 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 19:02
Шахматная олимпиада. Иранки отказались играть против сборной Израиля
AP Photo/Denes Erdos

В последнем (11-м) туре женского турнира Шахматной олимпиады, которая проходит в Будапеште, должны были встретиться сборные Израиля и Ирана.

Иранки отказались играть и им было зачтено техническое поражение 0:4.

В женском турнире победила сборная Индии, набравшая 19 очков. 18 очков у команды Казахстана.

На третьем месте сборная США, набравшая 17 очков.

Украинки заняли восьмое место - 16 очков.

Израильтянки на 13-м месте - 15 очков.

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