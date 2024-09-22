Шахматная олимпиада. Иранки отказались играть против сборной Израиля
время публикации: 22 сентября 2024 г., 19:02 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 19:02
В последнем (11-м) туре женского турнира Шахматной олимпиады, которая проходит в Будапеште, должны были встретиться сборные Израиля и Ирана.
Иранки отказались играть и им было зачтено техническое поражение 0:4.
В женском турнире победила сборная Индии, набравшая 19 очков. 18 очков у команды Казахстана.
На третьем месте сборная США, набравшая 17 очков.
Украинки заняли восьмое место - 16 очков.
Израильтянки на 13-м месте - 15 очков.
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