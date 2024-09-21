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Шахматная олимпиада. Израильтяне проиграли сборной Молдовы. Израильтянки разгромили мексиканок

время публикации: 21 сентября 2024 г., 08:17 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 08:21
Шахматная олимпиада. Израильтяне проиграли сборной Молдовы. Израильтянки разгромили мексиканок
AP Photo/Denes Erdos

В девятом туре Шахматной олимпиады, которая проходит в Будапеште, израильтяне проиграли сборной Молдовы 1.5:2.5.

Илья Смирин и Евгений Постный проиграли.

Максим Родштейн победил.

Тамир Набати сыграл вничью.

В десятом туре израильтяне сыграют со сборной Бангладеш.

Лидирует сборная Индии, набравшая 17 очков. По 15 очков у команд США, Узбекистана и Китая.

Сборная Израиля на 54-м месте (10 очков).

Израильтянки разгромили сборную Мексики 4:0.

В десятом туре сборная Израиля сыграет с болгарками.

Лидирует сборная Казахстана, набравшая 16 очков.

15 очков у сборной Индии.

Израильтянки на 14 месте (13 очков).

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