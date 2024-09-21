Шахматная олимпиада. Израильтяне проиграли сборной Молдовы. Израильтянки разгромили мексиканок
время публикации: 21 сентября 2024 г., 08:17 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 08:21
В девятом туре Шахматной олимпиады, которая проходит в Будапеште, израильтяне проиграли сборной Молдовы 1.5:2.5.
Илья Смирин и Евгений Постный проиграли.
Максим Родштейн победил.
Тамир Набати сыграл вничью.
В десятом туре израильтяне сыграют со сборной Бангладеш.
Лидирует сборная Индии, набравшая 17 очков. По 15 очков у команд США, Узбекистана и Китая.
Сборная Израиля на 54-м месте (10 очков).
Израильтянки разгромили сборную Мексики 4:0.
В десятом туре сборная Израиля сыграет с болгарками.
Лидирует сборная Казахстана, набравшая 16 очков.
15 очков у сборной Индии.
Израильтянки на 14 месте (13 очков).
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