Лучшие шахматисты 21 века: Магнус Карлсен и Юдит Полгар
время публикации: 20 сентября 2024 г., 11:10 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 11:10
Международная федерация шахмат признала лучшим шахматистом 21 века бывшего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.
Он - лидер рейтинга ФИДЕ.
Магнус Карлсен завоевал звание чемпиона мира в 2013 году, победив Вишванатана Ананда.
Он четыре раза успешно защитил титул - в матчах против Вишванатана Ананда, Сергея Карякина, Фабиана Каруаны и Яна Непомнящего.
В 2023 году норвежец отказался от защиты титула.
Лучшей шахматисткой 21-го века признана Юдит Полгар (Венгрия). Она возглавляла женский рейтинг в 1989-2015 годах.
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