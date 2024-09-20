Лучшие шахматисты 21 века: Магнус Карлсен и Юдит Полгар

Международная федерация шахмат признала лучшим шахматистом 21 века бывшего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Он - лидер рейтинга ФИДЕ.

Магнус Карлсен завоевал звание чемпиона мира в 2013 году, победив Вишванатана Ананда.

Он четыре раза успешно защитил титул - в матчах против Вишванатана Ананда, Сергея Карякина, Фабиана Каруаны и Яна Непомнящего.

В 2023 году норвежец отказался от защиты титула.

Лучшей шахматисткой 21-го века признана Юдит Полгар (Венгрия). Она возглавляла женский рейтинг в 1989-2015 годах.