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Лучшие шахматисты 21 века: Магнус Карлсен и Юдит Полгар

время публикации: 20 сентября 2024 г., 11:10 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 11:10
Лучшие шахматисты 21 века: Магнус Карлсен и Юдит Полгар
AP Photo/Kamran Jebreili, File

Международная федерация шахмат признала лучшим шахматистом 21 века бывшего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Он - лидер рейтинга ФИДЕ.

Магнус Карлсен завоевал звание чемпиона мира в 2013 году, победив Вишванатана Ананда.

Он четыре раза успешно защитил титул - в матчах против Вишванатана Ананда, Сергея Карякина, Фабиана Каруаны и Яна Непомнящего.

В 2023 году норвежец отказался от защиты титула.

Лучшей шахматисткой 21-го века признана Юдит Полгар (Венгрия). Она возглавляла женский рейтинг в 1989-2015 годах.

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