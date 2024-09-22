Шахматная олимпиада. В последнем туре израильтянки сыграют со сборной Ирана
В десятом туре Шахматной олимпиады, которая проходит в Будапеште, израильтяне победили сборную Бангладеш 3:1.
В следующем матче израильтяне сыграют со сборной Туркменистана.
Лидирует сборная Индии, набравшая 19 очков. На втором месте команда Китая (17). Украинцы на шестом месте (15).
Сборная Израиля набрала 12 очков - 44-е место.
Израильтянки проиграли сборной Болгарии 1.5:2.5.
Дана Кохави победила Гергану Пейчеву.
Марсель Эфроимски проиграла Антоанете Стефановой, Нога Ориан - Виктории Радевой.
Маша Клинова и Нургуль Салимова сыграли вничью.
Сегодня израильтянки сыграют со сборной Ирана.
Перед последним туром лидируют сборные Индии и Казахстана, набравшие по 17 очков. По 16 очков у команд США и Польши.
Украинки набрали 14 очков и занимают 12-е место.
Израильтянки занимают 23-е место (13 очков).