Шахматная олимпиада. В последнем туре израильтянки сыграют со сборной Ирана

В десятом туре Шахматной олимпиады, которая проходит в Будапеште, израильтяне победили сборную Бангладеш 3:1.

В следующем матче израильтяне сыграют со сборной Туркменистана.

Лидирует сборная Индии, набравшая 19 очков. На втором месте команда Китая (17). Украинцы на шестом месте (15).

Сборная Израиля набрала 12 очков - 44-е место.

Израильтянки проиграли сборной Болгарии 1.5:2.5.

Дана Кохави победила Гергану Пейчеву.

Марсель Эфроимски проиграла Антоанете Стефановой, Нога Ориан - Виктории Радевой.

Маша Клинова и Нургуль Салимова сыграли вничью.

Сегодня израильтянки сыграют со сборной Ирана.

Перед последним туром лидируют сборные Индии и Казахстана, набравшие по 17 очков. По 16 очков у команд США и Польши.

Украинки набрали 14 очков и занимают 12-е место.

Израильтянки занимают 23-е место (13 очков).