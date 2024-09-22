"Формула-1". Победителем "Гран-при Сингапура" стал Ландо Норрис
время публикации: 22 сентября 2024 г., 17:39 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 17:39
Победителем "Гран-при Сингапура" - этапа чемпионата "Формулы-1" - стал пилот "Макларена" Ландо Норрис.
Вторым финишировал Макс Ферстаппен.
Третьим - Оскар Пиастри.
Очко за быстрейший круг получил Даниэль Риккардо.
В общем зачете лидирует Ферстаппен (331 очко). На втором месте Норрис (279). На третьем месте пилот "Феррари" Шарль Леклер (245).
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