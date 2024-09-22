x
22 сентября 2024
|
последняя новость: 19:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 сентября 2024
|
22 сентября 2024
|
последняя новость: 19:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Формула-1". Победителем "Гран-при Сингапура" стал Ландо Норрис

время публикации: 22 сентября 2024 г., 17:39 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 17:39
"Формула-1". Победителем "Гран-при Сингапура" стал Ландо Норрис
AP Photo/Vincent Thian

Победителем "Гран-при Сингапура" - этапа чемпионата "Формулы-1" - стал пилот "Макларена" Ландо Норрис.

Вторым финишировал Макс Ферстаппен.

Третьим - Оскар Пиастри.

Очко за быстрейший круг получил Даниэль Риккардо.

В общем зачете лидирует Ферстаппен (331 очко). На втором месте Норрис (279). На третьем месте пилот "Феррари" Шарль Леклер (245).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 сентября 2024

"Формула-1". Макс Ферстаппен наказан за ненормативную лексику на пресс-конференции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 сентября 2024

"Формула-1". Победителем "Гран-при Азербайджана" стал Оскар Пиастри
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 сентября 2024

"Формула-1". Победителем "Гран-при Италии" стал Шарль Леклер
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 июля 2024

"Формула 1". Последствия недовеса. Победитель дисквалифицирован. Первое место занял Хэмилтон