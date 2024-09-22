Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский сломал ногу в игре против "Венеции"

В матче пятого тура чемпионата Италии "Венеция" победила "Дженоа" 2:0. Это первая победа венецианцев в чемпионате.

Украинский защитник "Дженоа" Руслан Малиновский сломал ногу и вывихнул сустав при неудачной попытке выбить мяч.

Травму игрок получил без контакта с соперником.

Футболист перенес операцию.

Официальный сайт клуба сообщил, что у него диагностировал перелом малой берцовой кости.