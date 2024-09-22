Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский сломал ногу в игре против "Венеции"
время публикации: 22 сентября 2024 г., 16:14 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 16:14
В матче пятого тура чемпионата Италии "Венеция" победила "Дженоа" 2:0. Это первая победа венецианцев в чемпионате.
Украинский защитник "Дженоа" Руслан Малиновский сломал ногу и вывихнул сустав при неудачной попытке выбить мяч.
Травму игрок получил без контакта с соперником.
Футболист перенес операцию.
Официальный сайт клуба сообщил, что у него диагностировал перелом малой берцовой кости.
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