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Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский сломал ногу в игре против "Венеции"

время публикации: 22 сентября 2024 г., 16:14 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 16:14
Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский сломал ногу в игре против "Венеции"
AP Photo/Matthias Schrader

В матче пятого тура чемпионата Италии "Венеция" победила "Дженоа" 2:0. Это первая победа венецианцев в чемпионате.

Украинский защитник "Дженоа" Руслан Малиновский сломал ногу и вывихнул сустав при неудачной попытке выбить мяч.

Травму игрок получил без контакта с соперником.

Футболист перенес операцию.

Официальный сайт клуба сообщил, что у него диагностировал перелом малой берцовой кости.

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