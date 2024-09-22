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Юношеский чемпионат мира по футболу. Американки завоевали бронзовые медали

время публикации: 22 сентября 2024 г., 12:10 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 12:10
Юношеский чемпионат мира по футболу. Американки завоевали бронзовые медали
AP Photo/Fernando Vergara

Сегодня в Колумбии завершится женский юношеский чемпионат мира по футболу (спортсменки до 20 лет). В финале сыграют сборные Японии и КНДР.

Бронзовые медали завоевали американки.

В матче за третье место они победили 2:1 в дополнительное время сборную Нидерландов.

На 119-й минуте гол в свои ворота забила Найоми Буйкема.

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