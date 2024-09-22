ПСЖ не смог победить в Реймсе. Результаты матчей чемпионата Франции
время публикации: 22 сентября 2024 г., 10:36 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 10:36
Состоялись матчи пятого тура чемпионата Франции. ПСЖ впервые в сезоне потерял очки. Ничья с "Реймсом" 1:1.
Лилль - Страсбур 3:3
Хозяева на 30-й минуте вели в счете 2:0.
На 66-й минуте вперед вышли гости 3:2.
На 84-й минуте пенальти реализовал Джонатан Дэвид 3:3.
Ренн - Ланс 1:1
Гости отыгрались на шестой минуте компенсированного времени. Гол забил арендованный у "Фиорентины" Мбала Нзола.
Реймс - ПСЖ 1:1
В пяти последних матчах эти соперники четыре раза сыграли вничью. Одна победа ПСЖ. "Реймс" победил парижан в чемпионате последний раз пять лет назад.
Впервые в чемпионате Франции ворота парижан защищал Матвей Сафонов. Два удара в створ ворот - один гол.
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