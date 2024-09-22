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ПСЖ не смог победить в Реймсе. Результаты матчей чемпионата Франции

время публикации: 22 сентября 2024 г., 10:36 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 10:36
ПСЖ не смог победить в Реймсе. Результаты матчей чемпионата Франции
AP Photo/Matthieu Mirville

Состоялись матчи пятого тура чемпионата Франции. ПСЖ впервые в сезоне потерял очки. Ничья с "Реймсом" 1:1.

Лилль - Страсбур 3:3

Хозяева на 30-й минуте вели в счете 2:0.

На 66-й минуте вперед вышли гости 3:2.

На 84-й минуте пенальти реализовал Джонатан Дэвид 3:3.

Ренн - Ланс 1:1

Гости отыгрались на шестой минуте компенсированного времени. Гол забил арендованный у "Фиорентины" Мбала Нзола.

Реймс - ПСЖ 1:1

В пяти последних матчах эти соперники четыре раза сыграли вничью. Одна победа ПСЖ. "Реймс" победил парижан в чемпионате последний раз пять лет назад.

Впервые в чемпионате Франции ворота парижан защищал Матвей Сафонов. Два удара в створ ворот - один гол.

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