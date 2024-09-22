Футбол. "Ювентус" и "Наполи" сыграли вничью. Невероятное спасение "Пармы"
время публикации: 22 сентября 2024 г., 11:54 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 11:54
Состоялись матчи пятого тура чемпионата Италии. В Турине "Ювентус" и "Наполи" сыграли вничью 0:0.
Венеция - Дженоа 2:0
Венецианцы одержали первую победу в сезоне.
18-летний израильский полузащитник Лиор Каса остался у генуэзцев в запасе.
Ювентус (Турин) - Наполи 0:0
Неаполитанцы действовали острее.
"Ювентус" третью игру подряд завершил со счетом 0:0.
Лечче - Парма 2:2
На третьей минуте компенсированного времени "Лечче" вел в счете 2:0. Гости забили два гола за две минуты.
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