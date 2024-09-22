x
22 сентября 2024
|
последняя новость: 12:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 сентября 2024
|
22 сентября 2024
|
последняя новость: 12:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол. "Ювентус" и "Наполи" сыграли вничью. Невероятное спасение "Пармы"

время публикации: 22 сентября 2024 г., 11:54 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 11:54
Футбол. "Ювентус" и "Наполи" сыграли вничью. Невероятное спасение "Пармы"
AP Photo/Antonio Calanni, File

Состоялись матчи пятого тура чемпионата Италии. В Турине "Ювентус" и "Наполи" сыграли вничью 0:0.

Венеция - Дженоа 2:0

Венецианцы одержали первую победу в сезоне.

18-летний израильский полузащитник Лиор Каса остался у генуэзцев в запасе.

Ювентус (Турин) - Наполи 0:0

Неаполитанцы действовали острее.

"Ювентус" третью игру подряд завершил со счетом 0:0.

Лечче - Парма 2:2

На третьей минуте компенсированного времени "Лечче" вел в счете 2:0. Гости забили два гола за две минуты.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 сентября 2024

ПСЖ не смог победить в Реймсе. Результаты матчей чемпионата Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 сентября 2024

Чемпионат Испании. Достижения Куртуа и Мбаппе. "Реал" разгромил каталонцев
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 сентября 2024

Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" не смог победить в Лондоне
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 сентября 2024

Футбол. Первые победы команд из Нетании и Беэр-Шевы. Лидирует "Маккаби Бней Райна"