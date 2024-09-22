Футбол. "Ювентус" и "Наполи" сыграли вничью. Невероятное спасение "Пармы"

Состоялись матчи пятого тура чемпионата Италии. В Турине "Ювентус" и "Наполи" сыграли вничью 0:0.

Венеция - Дженоа 2:0

Венецианцы одержали первую победу в сезоне.

18-летний израильский полузащитник Лиор Каса остался у генуэзцев в запасе.

Ювентус (Турин) - Наполи 0:0

Неаполитанцы действовали острее.

"Ювентус" третью игру подряд завершил со счетом 0:0.

Лечче - Парма 2:2

На третьей минуте компенсированного времени "Лечче" вел в счете 2:0. Гости забили два гола за две минуты.