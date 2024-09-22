Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" не смог победить в Лондоне

В матче пятого тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Кристал Пэлас" 0:0.

"Кристал Пэлас": Хендерсон, Ричардс, Гехи, Лакруа, Эзе (Шлупп, 90+1), Нкетиа (Хьюз, 66), Митчелл, Муньос, Камада, Уортон (Лерма, 46), Матета (Сарр, 46).

"Манчестер Юнайтед": Онана, Диогу Далот, Мартинес, де Лигт, Мазрауи, Эриксен (Угарте, 76), Майну, Бруну Фернандеш, Гарначо, Диалло (Хейлунд, 76), Зиркзее (Рэшфорд, 61).

У "красных дьяволов" огромное статистическое преимущество (71% владения мячом, 17:6 по ударам, 5:4 по точным ударам, 11:4 по угловым).

До перерыва гости могли забить 2-3 гола.

Во втором тайме хозяева упустили несколько возможностей для взятия ворот.

На 10-й минуте после передачи Зиркзее Гарначо ворвался в штрафную и метров с 10 пробил в дальний нижний угол. Хендерсон в прыжке перевел мяч на угловой. На 13-й минуте после подачи углового де Лигт нанес удар головой метров с 5. Хендерсон ногой отразил мяч. Через минуту после подачи углового с близкого расстояния нанес удар Лисандро Мартинес. Хендерсон выручил.

На 28-й минуте мяч после удара Гарначо попал в перекладину. Бруну Фернандеш первым успел к мячу и пробил. Мяч отскочил от газона и попал в перекладину.

На 42-й минуте Фернандеш опасно прострелил. Зиркзее бил с близкого расстояния. Хендерсон мяч парировал.

Хозяева первый опасный момент создали на 44-й минуте. Митчелл прострелил. Эзе метров с 10 пробил в Онану.

На 63-й минуте Гарначо с линии штрафной пробил в дальнюю "девятку". Вратарь в эффектном прыжке перевел мяч на угловой.

Через 2 минуты Нкетиа нанес удар с линии штрафной. Вратарь мяч отбил. Сарр нанес еще один удар. Онана перевел мяч на угловой. На 73-й минуте обязан был забивать Эзе, но метров с 6 не попал в ворота.