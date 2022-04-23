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NEWSru.co.il :: Спорт23 апреля 2022 г., 17:35

Криштиану Роналду установил рекорд. "Манчестер Юнайтед" - антирекорд

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Криштиану Роналду установил рекорд. "Манчестер Юнайтед" - антирекорд

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Арсеналу" 1:3. Это поражение стало четвертым подряд - худшая серия клуба за 40 лет, сообщает Opta.

"Красные дьяволы" проигрывали шесть матчей подряд с декабря 1980 по март 1981 года.

Бруну Фернандеш мог изменить ход матча, но не реализовал пенальти. Он стал первым игроком "Манчестер Юнайтед", не реализовавшим два пенальти в матчах Премьер-лиги в одном сезоне в 21 веке. До этого два пенальти в одном сезоне не реализовал Тедди Шерингем в сезоне 1997-98 годов.

Криштиану Роналду стал четвертым игроком "Манчестер Юнайтед", забившим 100 голов в матчах Премьер-лиги (предшественники - Райан Гиггз, Пол Скоулз и Уэйн Руни). И первым, который забил по сто голов в матчах Премьер-лиги и Примеро (Ла Лиги).


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