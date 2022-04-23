Реванш берлинцев. Спасение "Боруссии". Результаты матчей
Состоялись матчи тридцать первого тура чемпионата Германии. "Лейпциг" проиграл "Униону" 1:2.
Лейпциг - Унион (Берлин) 1:2
20 апреля в полуфинале Кубка Германии "Лейпциг" победил 2:1. Сегодня берлинцы взяли реванш, помешав "быкам" приблизиться к дуэту лидеров.
На 86-й минуте в счете вели хозяева 1:0.
Айнтрахт (Франкфурт) - Хоффенхайм 2:2
Израильский форвард Мунас Даббур вышел в стартовом составе гостей и был заменен на 87-й минуте.
Фрайбург - Боруссия (Менхенгладбах) 3:3
Гости на 49-й минуте вели в счете 2:0. На 80-й минуте хозяева вышли вперед 3:2. "Жеребцы" отыгрались на третьей минуте компенсированного времени. Отличился Ларс Штиндль.
Кельн - Арминия (Билефельд) 3:1
Гройтер Фюрт - Байер (Леверкузен) 1:4
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