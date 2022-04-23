Реванш берлинцев. Спасение "Боруссии". Результаты матчей

Состоялись матчи тридцать первого тура чемпионата Германии. "Лейпциг" проиграл "Униону" 1:2.

Лейпциг - Унион (Берлин) 1:2

20 апреля в полуфинале Кубка Германии "Лейпциг" победил 2:1. Сегодня берлинцы взяли реванш, помешав "быкам" приблизиться к дуэту лидеров.

На 86-й минуте в счете вели хозяева 1:0.

Айнтрахт (Франкфурт) - Хоффенхайм 2:2

Израильский форвард Мунас Даббур вышел в стартовом составе гостей и был заменен на 87-й минуте.

Фрайбург - Боруссия (Менхенгладбах) 3:3

Гости на 49-й минуте вели в счете 2:0. На 80-й минуте хозяева вышли вперед 3:2. "Жеребцы" отыгрались на третьей минуте компенсированного времени. Отличился Ларс Штиндль.

Кельн - Арминия (Билефельд) 3:1

Гройтер Фюрт - Байер (Леверкузен) 1:4