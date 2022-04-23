"Вольфсбург" забил пять мячей за 37 минут. Хет-трик Крузе

В матче тридцать первого тура чемпионата Германии "Вольфсбург" разгромил "Майнц" 5:0.

Пять мячей в ворота Робина Центнера были забиты за 37 минут в первом тайме (с 8-ю по 45-ю минуты).

Три гола на счету Макса Крузе. Дважды отличился Йонас Винд.

На 23-й минуте (при счете 1:0) "карнавальщики" остались в меньшинстве. Был удален Никлас Тауэр.