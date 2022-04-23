Иерусалим:
19 - 28°
Тель-Авив:
16 - 22°
Эйлат:
21 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт23 апреля 2022 г., 06:28

"Вольфсбург" забил пять мячей за 37 минут. Хет-трик Крузе

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Вольфсбург" забил пять мячей за 37 минут. Хет-трик Крузе

В матче тридцать первого тура чемпионата Германии "Вольфсбург" разгромил "Майнц" 5:0.

Пять мячей в ворота Робина Центнера были забиты за 37 минут в первом тайме (с 8-ю по 45-ю минуты).

Три гола на счету Макса Крузе. Дважды отличился Йонас Винд.

На 23-й минуте (при счете 1:0) "карнавальщики" остались в меньшинстве. Был удален Никлас Тауэр.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 апреля 2022
"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении нового тренера
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 апреля 2022
Хосеп Гвардиола установил рекорд чемпионата Англии
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 апреля 2022
"Атлетико" теряет очки. "Реал" увеличивает отрыв. Бензема дважды не реализовал пенальти
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 апреля 2022
"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

07:52 Умер известный советский футболист, олимпийский призер
07:37 "Ювентус" и "Атлетико" вылетели. В финале Юношеской лиги чемпионов сыграют "Бенфика" и "Зальцбург"
07:21 "Барселона" забила пять мячей в полуфинале женской Лиги чемпионов
07:03 Умер легендарный хоккеист Ги Лефлер
06:45 Впечатляющий финиш "ястребов". "Милуоки" разгромил "Чикаго"
06:28 "Вольфсбург" забил пять мячей за 37 минут. Хет-трик Крузе
23:45 Евролига. "Реал" разгромил "Маккаби"
21:07 Евролига. "Бавария", "Милан" и "Монако" сравняли счет
20:03 Парусный спорт. Израильтянка стала победительницей молодежного чемпионата Европы
13:25 "Манчестер Юнайтед" объявил о назначении нового тренера
Загрузка...