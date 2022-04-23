"Вольфсбург" забил пять мячей за 37 минут. Хет-трик Крузе
В матче тридцать первого тура чемпионата Германии "Вольфсбург" разгромил "Майнц" 5:0.
Пять мячей в ворота Робина Центнера были забиты за 37 минут в первом тайме (с 8-ю по 45-ю минуты).
Три гола на счету Макса Крузе. Дважды отличился Йонас Винд.
На 23-й минуте (при счете 1:0) "карнавальщики" остались в меньшинстве. Был удален Никлас Тауэр.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 21 апреля 2022
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