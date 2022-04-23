Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в Баку. Израильтянки завоевали бронзовую медаль

В Баку проходит четвертый (всего пять) этап Кубка мира по художественной гимнастике. В групповом многоборье победила сборная Италии.

На втором месте сборная азербайджанки.

Израильтянки заняли третье место.

Завтра сборная Израиля поборется за медали в двух финалах групповых упражнений.