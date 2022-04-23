Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в Баку. Израильтянки завоевали бронзовую медаль
В Баку проходит четвертый (всего пять) этап Кубка мира по художественной гимнастике. В групповом многоборье победила сборная Италии.
На втором месте сборная азербайджанки.
Израильтянки заняли третье место.
Завтра сборная Израиля поборется за медали в двух финалах групповых упражнений.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 23 апреля 2022
Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в Баку. В многоборье победила итальянка, израильтянка на четвертом месте
Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в Баку. В многоборье победила итальянка, израильтянка на четвертом месте
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 апреля 2022
Художественная гимнастика. Результаты этапа Кубка мира в Ташкенте
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Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в Софии. Болгарки завоевали две золотые медали
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