"Ювентус" и "Атлетико" вылетели. В финале Юношеской лиги чемпионов сыграют "Бенфика" и "Зальцбург"
В финале Юношеской Лиги чемпионов (футболисты до 19 лет) встретятся "Бенфика" (Лиссабон) и "Зальцбург". Решающий матч состоится 25 апреля в Ньоне.
Ювентус (Турин, Италия) - Бенфика (Лиссабон, Португалия) 2:2 (по пенальти 3:4)
Уже на 10-й минуте матча "орлы" вели в счете 2:0.
В серии послематчевых пенальти у португальцев не забил Нуну Феликс, у итальянцев - Николо Турко и Матиас Суле.
Атлетико (Мадрид, Испания) - Зальцбург (Австрия) 0:5
Два мяча забил Роко Шимич. По разу отличились Толлгахан Сахин, Дижон Камери и Умар Диаките.
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