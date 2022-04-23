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NEWSru.co.il :: Спорт23 апреля 2022 г., 07:37

"Ювентус" и "Атлетико" вылетели. В финале Юношеской лиги чемпионов сыграют "Бенфика" и "Зальцбург"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Ювентус" и "Атлетико" вылетели. В финале Юношеской лиги чемпионов сыграют "Бенфика" и "Зальцбург"

В финале Юношеской Лиги чемпионов (футболисты до 19 лет) встретятся "Бенфика" (Лиссабон) и "Зальцбург". Решающий матч состоится 25 апреля в Ньоне.

Ювентус (Турин, Италия) - Бенфика (Лиссабон, Португалия) 2:2 (по пенальти 3:4)

Уже на 10-й минуте матча "орлы" вели в счете 2:0.

В серии послематчевых пенальти у португальцев не забил Нуну Феликс, у итальянцев - Николо Турко и Матиас Суле.


Атлетико (Мадрид, Испания) - Зальцбург (Австрия) 0:5

Два мяча забил Роко Шимич. По разу отличились Толлгахан Сахин, Дижон Камери и Умар Диаките.

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