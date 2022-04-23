"Ювентус" и "Атлетико" вылетели. В финале Юношеской лиги чемпионов сыграют "Бенфика" и "Зальцбург"

В финале Юношеской Лиги чемпионов (футболисты до 19 лет) встретятся "Бенфика" (Лиссабон) и "Зальцбург". Решающий матч состоится 25 апреля в Ньоне.

Ювентус (Турин, Италия) - Бенфика (Лиссабон, Португалия) 2:2 (по пенальти 3:4)

Уже на 10-й минуте матча "орлы" вели в счете 2:0.

В серии послематчевых пенальти у португальцев не забил Нуну Феликс, у итальянцев - Николо Турко и Матиас Суле.

Атлетико (Мадрид, Испания) - Зальцбург (Австрия) 0:5

Два мяча забил Роко Шимич. По разу отличились Толлгахан Сахин, Дижон Камери и Умар Диаките.