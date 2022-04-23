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NEWSru.co.il :: Спорт23 апреля 2022 г., 07:21

"Барселона" забила пять мячей в полуфинале женской Лиги чемпионов

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"Барселона" забила пять мячей в полуфинале женской Лиги чемпионов

В первом полуфинальном матче женской Лиги чемпионов "Барселона" разгромила "Вольфсбург" 5:1. Ответный матч состоится 30 апреля.

Во втором полуфинале встречаются ПСЖ и "Лион".

Финал турнира состоится 21 мая в Турине.

Официальный сайт УЕФА сообщает, что матч "Барселона" - "Вольфсбург" установил рекорд посещаемости женского футбола. На игре присутствовали 91 648 зрителей.

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