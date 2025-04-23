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"Барселона" повторила рекорд "Реала". Результаты матчей чемпионата Испании

Футбол
время публикации: 23 апреля 2025 г., 11:14 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 11:21
"Барселона" повторила рекорд "Реала". Результаты матчей чемпионата Испании
AP Photo/Joan Monfort

Состоялись матчи тридцать третьего тура чемпионата Испании. "Барселона" обыграла "Майорку" 1:0 и на 9 очков оторвалась от "Реала".

Валенсия - Эспаньол (Барселона) 1:1

"Эспаньол" не проигрывает в пяти матчах, "Валенсия" - в 8. За пять туров до финиша отрыв от зоны вылета обеих команд - 8 очков.

Барселона - Майорка 1:0

У каталонцев невероятное преимущество (78% владения мячом, 40:4 по ударам, 13:0 по точным ударам) и минимальная победа.

По данным статистического сервиса Opta, 40 ударов в одном матче - рекорд Ла Лиги (статистика ведется с 2004 года), установленный в 2011 году "Реалом" в матче против "Сарагосы".

Победный гол на 46-й минуте забил Дани Ольмо.

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